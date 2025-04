Sboccia la primavera: parte il concorso “Pomigliano in Fiore”

POMIGLIANO D’ARCO – Altro che primavera timida: a Pomigliano d’Arco i fiori scendono in campo (e sui balconi) con la prima, scoppiettante edizione del concorso “Pomigliano in Fiore: una città che sboccia”. L’obiettivo? Far rifiorire la città – e non solo metaforicamente – rendendola più bella, accogliente e colorata, grazie all’estro creativo di cittadini, commercianti, studenti e chiunque abbia un vaso e un po’ di fantasia.

Il concorso, lanciato dal Comune di Pomigliano d’Arco, è gratuito e aperto a tutti: residenti, scuole, attività commerciali, associazioni e gruppi di quartiere. Insomma, se hai un balcone, una finestra o anche solo un barattolo con una piantina, sei dentro! Tre le categorie in gara, per rendere la sfida floreale ancora più emozionante: balconi e giardini privati visibili dalla strada, scuole con allestimenti visibili anche da fuori e vetrine commerciali pronte a rifiorire insieme al loro marketing.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 28 aprile alle ore 12:00. Gli allestimenti dovranno essere completati tra il 29 aprile e il 12 maggio. Le composizioni saranno valutate da una giuria tecnica e da una giuria popolare attraverso i voti raccolti sulla pagina Facebook del Comune tra il 27 maggio e l’11 giugno.

«Pomigliano in Fiore è molto più di un concorso: è un invito collettivo a prendersi cura del nostro territorio attraverso la bellezza e la partecipazione», ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, Maria Rosaria Toscano. «Vogliamo costruire una comunità attiva che si riconosca nei valori ambientali e nella cultura della cura condivisa». La giuria tecnica, composta dal sindaco, da un esperto florovivaista e dal responsabile del settore Ambiente, assegnerà i punteggi in base alla vivacità delle piante, alla creatività, all’impatto visivo, all’armonia con il contesto e alla sostenibilità delle soluzioni adottate. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 21 giugno 2025. In palio premi: 1.000 euro per il primo classificato, 700 per il secondo e 400 per il terzo posto di ciascuna categoria.