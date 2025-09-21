Sant’Anastasia, spara dopo lite e lo ferisce: costruttore fermato per tentato omicidio

Sant’Anastasia, lite in strada degenera: 59enne arrestato per aver sparato a un uomo

Svolta nel grave episodio di sangue di ieri a Sant’Anastasia. I carabinieri hanno infatti fermato Luigi Gifuni, imprenditore edile di 59 anni, accusato di aver tentato di uccidere Damiano Romano, cinquantenne del posto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto sarebbe nato da vecchi attriti che, nel corso della mattinata di sabato, sono esplosi in un violento alterco per motivi considerati banali. Gifuni avrebbe raggiunto Romano per chiarire la questione ma, al culmine della lite, lo avrebbe colpito con uno schiaffo. Pochi istanti dopo avrebbe estratto una pistola, sparando un colpo diretto all’addome dell’avversario.

Il ferito è caduto a terra ed è stato soccorso tempestivamente dalla moglie, che ha chiamato i sanitari del 118. Trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Betania di Napoli, Romano è stato ricoverato in prognosi riservata: le sue condizioni sono gravi ma non corre attualmente pericolo di vita.

Sul luogo della sparatoria sono intervenuti i militari della sezione rilievi dell’Arma, che hanno eseguito i primi accertamenti, repertando bossoli e ascoltando testimoni. Nel frattempo Gifuni, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato e condotto in caserma. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di tentato omicidio.

L’autorità giudiziaria di Nola ha disposto il trasferimento dell’uomo nel carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice. La comunità locale, scossa dall’accaduto, segue con apprensione l’evoluzione delle condizioni di salute della vittima, mentre le indagini proseguono per ricostruire nei dettagli l’esatta dinamica dell’aggressione.