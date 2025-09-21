Domenica di sangue sul lungomare, centrato da proiettili

Torre del Greco, colpi di pistola sul lungomare: ferito un uomo di 59 anni

Momenti di terrore ieri pomeriggio a Torre del Greco, dove si è consumato un agguato armato a pochi passi dal mare. In via De Gasperi, all’altezza del lungomare, un uomo di 59 anni è rimasto ferito a seguito di una sparatoria. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli investigatori, la vittima sarebbe stata avvicinata improvvisamente da due individui armati che non hanno esitato a esplodere diversi colpi di pistola.

Il 59enne, raggiunto a una gamba, è stato soccorso e trasportato d’urgenza presso l’ospedale più vicino. Le sue condizioni, seppur serie, non destano preoccupazione per la vita: i medici hanno confermato che non si trova in pericolo immediato. Nonostante ciò, la violenza dell’azione ha creato grande allarme tra i passanti e i residenti della zona, che hanno udito gli spari e assistito ai momenti concitati successivi.

Gli agenti del commissariato locale di polizia sono intervenuti rapidamente, avviando i rilievi sul posto. Sul manto stradale sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni bossoli, utili alle indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per risalire all’identità dei responsabili. Al momento non si esclude alcuna pista investigativa: gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze e verificando eventuali collegamenti con episodi recenti o con rapporti personali e professionali della vittima.

La comunità di Torre del Greco, intanto, resta scossa per un episodio che porta nuovamente sotto i riflettori la questione della sicurezza urbana. In pieno giorno, lungo una delle strade più frequentate della città, si è consumato un atto che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. La polizia continua a mantenere il massimo riserbo sulle indagini, ma l’obiettivo è individuare al più presto i due autori del raid armato.