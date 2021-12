Sant’Anastasia, inaugurazione del centro «Diversamente Uguali» e start illuminazione natalizia

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Sant’Anastasia

Luci natalizie e solidarietà a Sant’Anastasia che si illuminerà nel giorno del Santo Patrono, San Francesco Saverio. Alle 16 di venerdì 3 dicembre, per celebrare la giornata internazionale delle persone con disabilità, l’inaugurazione del centro «Diversamente Uguali», il centro polifunzionale per persone con disabilità in piazza IV Novembre. Con

l’assessore alle politiche sociali, Cettina Giliberti, e il sindaco Carmine Esposito, interverrà l’assessore regionale Lucia Fortini. Il centro è operativo da ottobre, venerdì l’inaugurazione ufficiale. Venerdì sarà anche il giorno in cui Sant’Anastasia si vestirà a festa con le installazioni natalizie, il giorno in cui il Natale si accenderà di luci con l’evento «Nascette…e nasce ancora», con la direzione artistica di Luigi De Simone. Appuntamento alle 17, 30 in piazza Sant’Antonio dove si inizierà con l’esibizione canora degli alunni dell’Istituto Comprensivo «Nicola Amore – Francesco D’Assisi», diretti da Francesca Di Giacomo. Dopo l’intervento dell’assessore alla cultura, Veria Giordano, sulla facciata della chiesa di Sant’Antonio sarà proiettato un video con tema «Luce e Vita». Sarà il sindaco Carmine

Esposito ad accendere simbolicamente le luci natalizie in tutto il paese, in collegamento con i luoghi principali della città. Start alle 18.00. E in una Sant’Anastasia illuminata, alle 18, 30 si celebrerà il Santo Patrono con una funzione religiosa nella chiesa di Santa Maria La

Nova.