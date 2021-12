Nola, un parco giochi per tutti al rione Gescal

Nola – Sì alla realizzazione parco giochi inclusivo. Il comune aderisce al bando della Città Metropolitana ed individua come area il rione Gescal

È il rione Gescal l’area individuata dall’amministrazione comunale per la realizzazione di un parco giochi inclusivo, senza barriere architettoniche.

Il progetto rientra nell’ambito di un bando della Città Metropolitana di Napoli a cui il comune di Nola ha aderito su proposta dell’assessore all’ambiente Francesco Pizzella.

Trentacinque mila euro il contributo a cui l’ente di piazza Duomo potrà accedere, in caso di finanziamento, che consentirà di dotare l’area Gescal di strutture e di giochi attrezzati. Un progetto che, in caso di finanziamento, si aggiungerebbe ai due precedentemente approvati e realizzati, sempre con i fondi della Città Metropolitana, che hanno consentito la realizzazione del parco Paolino Avella e Baden Powell del rione Stella.

“Un’opportunità per Nola e per la valorizzazione dell’area Gescal – dichiara l’assessore Pizzella – è solo il primo di una serie di interventi che abbiamo programmato e che ci auguriamo possano rappresentare quel piano di svolta e di rilancio delle periferie”.

“Guardiamo alle periferie mettendo in campo tutti gli strumenti per rafforzarne le potenzialità – aggiunge il sindaco Gaetano Minieri – Un progetto, quello dei parchi inclusivi, sicuramente importante perché punta ad aumentare la disponibilità e la possibilità di frequentare aree verdi accessibili adeguatamente attrezzate per il benessere psico-fisico delle persone e in particolare dei bambini”.