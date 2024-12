Sant’Anastasia, il Presepe Vivente più bello del Vesuviano raddoppia e il programma delle festività si snoda tra cultura e tradizioni locali

Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa del comune di Sant’Anastasia.

Le festività natalizie a Sant’Anastasia non prescindono per tradizione dai festeggiamenti per il Santo Patrono, San Francesco Saverio, il cui onomastico cade il 3 dicembre ma quest’anno la chiesa madre, la collegiata di Santa Maria La Nova, non può accogliere le celebrazioni giacché sono in corso i lavori di restauro. Ecco perché il sindaco Carmine Esposito e l’assessore alla Cultura, Veria Giordano, hanno voluto accogliere nella Casa di tutti i cittadini – l’aula consiliare – la Messa Solenne per il Santo che sarà celebrata dal Vescovo di Nola, Sua Eccellenza Monsignor Francesco Marino. Alle 20,30 di martedì 3 dicembre inoltre, sempre nell’aula consiliare di Palazzo Siano, un concerto del Coro Polifonico Diferencia 2.0. “Abbiamo voluto – dicono il sindaco Esposito e l’assessore Giordano – che il giorno del Santo Patrono fosse degnamente celebrato anche quest’anno e non v’è luogo migliore di quello istituzionale, l’aula consiliare del municipio che appartiene a tutti i cittadini“.

Venerdì 6 dicembre, dalle 10 alle 13, i ragazzi del Centro “Diversamente Uguali” inaugureranno i Mercatini di Natale nel centro di piazza IV Novembre. “Sarà un momento molto importante per i nostri ragazzi – dice l’assessore alle Politiche Sociali, Angela Auriemma – i mercatini esporranno oggetti realizzati da loro stessi, nello spirito delle tradizioni natalizie. Un altro importante appuntamento è il Presepe Vivente che metteranno in scena il 20 dicembre, oltre che la tombolata con nonni e nipoti fissata per il 28 dicembre“.

Sabato 7 dicembre, nel cartellone natalizio del Comune, anche “Isti Mirant Stella” 10 anni e la Meraviglia continua, l’evento che celebra i 10 anni di attività dell’ Associazione La Via della Bellezza. Dalle ore 19:00 in piazza Trivio – dalle ore 19:00 in piazza Trivio con la musica degli Ars Nova, gruppo che ha un legame diretto con le melodie e le storie della cultura popolare campana.

Domenica 8 dicembre “Accendiamo il Natale”, la cerimonia di accensione delle luminarie natalizie con animazione per bambini, Dj per ragazzi, Casetta di Babbo Natale e Canti di Natale con i “Golden Voice Gospel”, un coro poliedrico che emoziona mixando la tradizione Gospel con le più coinvolgenti sonorità della pop music in una originale chiave artistica. L’appuntamento è per le 18:00 in piazza IV Novembre. Il countdown per l’accensione delle luminarie sarà unito a momenti per i più piccini con zucchero filato, giochi e incontro con Babbo Natale.

Sabato 14 e in replica domenica 15 dicembre “Musica e Parole” concerto del pianista Antonio Corcione: un evento che unisce l’arte ad uno scopo benefico e che quest’anno è fissato per due date: alle 20:00 nell’Auditorium dei Frati Francescani. Molta attenzione ai saggi finali delle scuole anastasiane che ogni anno di più sono veri e propri spettacoli. “Riteniamo giusto valorizzare questi momenti nel cartellone festivo del Comune di Sant’Anastasia – dice l’assessore alla pubblica istruzione, Veria GIordano – anche perché siamo estremamente orgogliosi di tutte le comunità scolastiche anastasiane e del loro impegno“. Si inizia con l’Istituto Comprensivo “Nicola Amore – Francesco D’Assisi”: Lunedì 16 dicembre “Note di Speranza” – Ore 18,30 Cineteatro Metropolitan. Inserito nel cartellone eventi di Città Metropolitana lo spettacolo che andrà in scena alle 21:00 di giovedì 19 dicembre: “Ex Voto” spettacolo di Fiorenza Calogero, attrice, cantante e artista tra le voci più belle di Napoli.

Venerdì 20 dicembre: “Alla scoperta del Natale di una volta” Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” (ore 16:00 a cura dell’Associazione Quartiere Romani); “Natale: Armonie contro la violenza” – Istituto Comprensivo “Tenente Mario De Rosa” (ore 16,30 – Aula Polifunzionale Madonna dell’Arco); alle 18:00, nel centro di piazza IV Novembre, i ragazzi Diversamente Uguali metteranno in scena il loro “Presepe Vivente”.

Martedì 24 dicembre: la sera della vigilia di Natale, come da tradizione anastasiana, la 44esima edizione del Presepe Vivente, tra i più noti e apprezzati del Sud Italia. Quest’anno, per consentire a molte più persone di ammirarne le scene, l’appuntamento raddoppia- Alle 22, 30 del 24 dicembre, in piazza Sant’Antonio, l’Associazione Jocundi per la direzione artistica di Luigi De Simone, rappresenterà alcune scene bibliche mentre giovedì 26 dicembre tutto il Borgo Sant’Antonio prenderà vita con oltre 100 figuranti in abiti d’epoca. Il Presepe di Sant’Anastasia, ormai richiesto da anni in molte altre realtà vesuviane e della costiera, nonché rappresentato in Terra Santa, non è solo una rievocazione storico – folcloristica ma una testimonianza del presepe di Greccio nato 800 anni fa da San Francesco che volle la celebrazione eucaristica a mezzanotte e in una grotta. Il borgo antico di Sant’Anastasia assume così per una notte tante connotazioni, legando scene medioevali a quelle del ‘700 napoletano. “Il Presepe Vivente continua ad essere per noi un messaggio in forma estetica di una realtà in cui crediamo” – dice il regista Luigi De Simone.

Venerdì 27 dicembre “Natale con i doni” Consegna dei doni natalizi ai bambini dell’associazione MIR – ODV. Ore 10:00 Sala Consiliare.

Sabato 28 dicembre “Chest’ è ‘a mano e chist’è ‘o Panariello”. Tombolata nonni e nipoti. Ore 10:00 sede del Centro Diversamente Uguali – piazza IV Novembre.

Giovedì 2 gennaio Nel cartellone di Città Metropolitana il tradizionale concerto di inizio anno “Benvenuto 2025” con la Orchestra Mediterranè. Soprano Anna Paola Troiano, Fisarmonicista David Cavuti. L’appuntamento è alle 20,30 nell’aula consiliare di Palazzo Siano.

Martedì 6 gennaio “Happy – fun – ia” – Befana in piazza – dalle ore 10:00 alle ore 13:00 – piazza Cattaneo.