Sant’Anastasia, Auriemma nominato commissario cittadino del partito di Azione

Il segretario regionale di Azione, Giuseppe Sommese, ha nominato commissario del partito per il comune di Sant’Anastasia il medico Pasquale Pio Auriemma, consigliere comunale in carica. Ad Auriemma è stata affidata l’attività politica comunale che concerne il partito di Carlo Calenda, compresi i rapporti con le altre forze politiche e le istituzioni. “Per me è un onore essere stato scelto da Giuseppe Sommese come referente del Partito di Azione nel comune di Sant’Anastasia. Un compito lusinghiero mi attende, costruire un Partito territoriale inclusivo e in grado di dialogare con tutte le forze riformiste presenti” – dice Auriemma, che aggiunge: “Ringrazio il consigliere regionale e segretario di Azione per la Campania, Giuseppe Sommese, mi impegnerò per non deludere le aspettative di tutte le donne e gli uomini di questo nostro giovane e promettente partito