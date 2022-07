Incendio deposito Simonetti a Nola, diversi camion distrutti

A fuoco il deposito dei camion Simonetti situato in via feudo tra Piazzolla e Nola.

Secondo i primi resoconti, sono saltati in aria diversi camion ed è andata a fuoco la zona del deposito utilizzata per il carico dei mezzi. L’intero deposito è stato compresso dallo scoplio dei mezzi al punto che tutta la zona naturale circostante è in forte rischio in quanto le fiamme hanno raggiunto anche le terre vicine. Al momento non si registrano feriti.

Non è ancora certa la causa ma è vista la dinamica nessuna ipotesi può essere attualmente eslcusa.