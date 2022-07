Vasto incendio nella zona industriale di Nola

Gli incendi non si fermano. Dopp l’ultimo avvenuto qualche giorno fa a Terzigno, anche la zona industriale di Nola viene colpita da questa catastrofe.

Un’enorme nube nera si è improvvisamente alzata sulla città poco fa intorno alle 18.30 circa ricoprendo immediatamente anche i paesi limitrofi. A bruciare è il parcheggio camion Simonetti di via Piazzolla. Le fiamme hanno avvolto tutta la zona deposito.

I vigili del fuoco sono immediatamente accorsi sul luogo e stanno con fatica provando a spegnere l’incendio che, a causa del forte vento, si sta velocemente propagando nella zona colpita.

Paura per i cittadini sia per il boato sentito al momento dello scoppio che per la velocità con cui si è propagata la nube diffondendo inevitabilmente sostanze tossiche nell’aria.