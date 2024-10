Sant’Anastasia, cittadino lancia una raccolta firme per migliorare il quartiere Starza – Ponte di Ferro

Sant’Anastasia. In un’iniziativa che unisce tutta la comunità, Marco Auriemma, un cittadino di Sant’Anastasia, ha avviato una raccolta firme per chiedere la realizzazione di marciapiedi e di una piazza in zona Starza – Ponte di Ferro, luogo in cui vive. L’assenza di queste infrastrutture, secondo Auriemma, incide negativamente sulla qualità della vita degli abitanti.

Il fine ultimo dell’iniziativa è quello di garantire la riqualificazione di un’area periferica come quella della Starza. Secondo quanto dichiarato da Auriemma: “Non si tratta di un’attività contro qualcosa o qualcuno, ma di un impegno per tutti. Vogliamo coinvolgere la comunità e chiedere alla politica, senza distinzioni di bandiere e partiti, di prestare attenzione alle esigenze delle periferie.” La raccolta firme è stata organizzata sia in formato cartaceo che online. In particolare, Marco ha investito le proprie risorse nella stampa di volantini per diffondere la voce della sua iniziativa.

Auriemma ha poi aggiunto: “Le infrastrutture basilari sono fondamentali per il benessere dei cittadini, ma oggi sembrano spesso trascurate. Ritengo che partendo dalle vere necessità della comunità, si possa realizzare una crescita sociale e collettiva.” Finora, l’iniziativa ha ricevuto una risposta positiva da parte dei residenti, dimostrando che il desiderio di cambiamento è forte. La comunità di Sant’Anastasia si dimostra così attiva e pronta ad agire per il bene della città.