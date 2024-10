Somma, La Città Cambia e M5S: “Rifiuti e sversamenti. Il pugno duro del sindaco si è rilevato una carezza”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

COMUNICATO STAMPA. “Pugno duro e tolleranza zero per chi sversa i rifiuti” e ancora: “se necessario arriveremo ad utilizzare anche le fototrappole”… ricordate? Questi erano gli annunci del Sindaco nel 2020, a seguito dell’emanazione di un’ordinanza che prometteva controlli a tappeto, videosorveglianza e pene severe per gli incivili e i furbetti dei rifiuti.

Ad oggi cosa se n’è fatto di quel pugno duro e di quella intransigenza sbandierata ai quattro venti da parte del primo cittadino? Riteniamo, date le numerose segnalazioni e foto, che queste affermazioni siano state la solita mossa di natura propagandistica, poiché la volontà politica di debellare questi fenomeni non è mai esistita.

Gli sversamenti illeciti e il deposito incontrollato di rifiuti da parte dei cittadini incivili prosegue senza sosta nella totale indifferenza di chi su questo tema ha fallito nuovamente.

Le strade più periferiche, oltre ad essere in preda a degrado e abbandono, sono divenute discariche non solo di rifiuti semplici ma in molti casi di rifiuti speciali ritenuti tossici e dannosi per la salute dei cittadini.

Continuare a combattere tale fenomeno con iniziative come quella lanciata nel lontano 2020 “adotta una telecamera” si è rivelato non solo inutile – visti i continui sversamenti – ma ha dato prova di quanto questi signori siano sensibili dinanzi a questa piaga.

La Città Cambia e il Movimento 5Stelle pretendono spiegazioni e chiarimenti su ciò che realmente è stato fatto per arginare il fenomeno. Ad esempio: qual è il numero esatto di sistemi per la videosorveglianza presenti sul territorio comunale e qual è la loro efficacia? In che modo si sta adempiendo alle funzioni di vigilanza e controllo di questi fenomeni?