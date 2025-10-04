Sanità in Campania: via libera alla legge sull’Onco-Nutrizione con il contributo della dott.ssa Teresa Esposito

Riceviamo e pubblichiamo:
Campania, approvata la legge sull’Onco-Nutrizione: il contributo della dott.ssa Teresa Esposito
Il Consiglio Regionale approva il testo che integra la nutrizione clinica nei percorsi oncologici:
un passo storico per la sanità campana. La dott.ssa Teresa Esposito ha contribuito come
consulente tecnica e specialista in nutrizione clinica.
Un passo storico per la sanità campana
Durante la seduta consiliare del 2 ottobre 2025, il Consiglio Regionale della Campania ha
approvato la legge che inserisce in maniera organica la nutrizione clinica nei percorsi
oncologici, insieme ad altre misure fondamentali come la psico-oncologia e l’onco-
riabilitazione.
Il provvedimento, a firma del consigliere Tommaso Pellegrino e sostenuto dalla consigliera
Bruna Fiola, riconosce l’importanza di approcci multidisciplinari, innovativi e centrati sul
paziente, collocando la nutrizione oncologica come servizio essenziale nei Percorsi
Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA).
La consulenza della dott.ssa Teresa Esposito
Tra gli esperti coinvolti nella fase preparatoria del testo c’è stata la dott.ssa Teresa Esposito,
medico chirurgo, specialista in Biochimica Clinica e Genetica Molecolare, in Nutrizione
Clinica e Dietologia, e dirigente medico ospedaliero degli OO.RR. Area Nolana. Invitata come
consulente tecnica in Commissione Sanità, ha contribuito con osservazioni cliniche e
suggerimenti operativi che hanno arricchito la legge, garantendo la massima applicabilità
pratica.
La dottoressa Esposito insegna presso la Temple University e collabora con il Prof. Antonio
Giordano e lo Sbarro Research Center, centro internazionale di ricerca oncologica. Grazie alla
sua esperienza clinica e scientifica, il provvedimento è stato modellato secondo le reali
esigenze dei pazienti e dei team multidisciplinari.
Obiettivi della legge
La normativa appena approvata punta a:
Integrare la nutrizione oncologica nei percorsi terapeutici;
Garantire continuità tra territorio e ospedale, con team multidisciplinari;
Sostenere la formazione e la ricerca in nutrizione clinica oncologica;
Migliorare la qualità di vita dei pazienti durante le terapie oncologiche.
Secondo la dottoressa Esposito, “questa legge permette di superare un vuoto normativo che
penalizzava i pazienti oncologici. La nutrizione è parte essenziale della cura: aiuta a tollerare
meglio le terapie, migliora la qualità di vita e può incidere sugli esiti clinici”.Un plauso alle istituzioni
L’approvazione del testo è stata salutata con entusiasmo dai promotori e dagli operatori
sanitari che hanno seguito l’iter legislativo. Un ringraziamento speciale va ai Consiglieri
Pellegrino e Fiola, per la visione e l’impegno nella realizzazione di un provvedimento che
segna un passo avanti nella cura integrata del paziente oncologico.
Il verbale ufficiale della seduta del 2 ottobre 2025 sarà presto disponibile sul portale del
Consiglio Regionale della Campania, fornendo la documentazione completa
dell’approvazione.
