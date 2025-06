Sanità campana, Direttori Generali: riconfermati gli ottavianesi Anna Iervolino e Mario Iervolino

La Giunta della Regione Campania ha ufficializzato le nomine dei Direttori Generali delle quindici aziende sanitarie presenti sul territori e, tra questi, figurano due professionisti del settore di Ottaviano.

Tra nuovi volti e riconferme, la Regione Campania ha reso noti i nomi dei Direttori Generali che si occuperanno della Sanità campana e che guideranno le maggiori ASL e Aziende Ospedaliere del territorio. Nella lunga lista di nomi, figurano due volti noti, nonché eccellenze di Ottaviano: Anna Iervolino e Mario Iervolino, entrambi riconfermati a ricoprire queste importanti cariche anche per i prossimi anni.

Anna Iervolino è stata riconfermata per la seconda volta alla direzione generale dell’Azienda dei Colli, dopo due mandati presso il Cardarelli e il Policlinico degli anni passati. Mario Iervolino, invece, dopo due mandati all’ASL Salerno e a quella Napoli 2 nord, è stato nominato Direttore Generale del Policlinico Universitario Vanvitelli.

Due cariche prestigiose, quelle affidate ai direttori di Ottaviano, che sono un vanto per il territorio e che confermano l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni, con la canonica serietà che ha sempre contraddistinto entrambi i direttori.

Orgoglio e felicità per Ottaviano che vede ancora una volta portato in alto il suo nome grazie al duro lavoro e all’impegno. Tantissimi sono stati, infatti, i post sui social da parte degli ottavianesi che hanno esultato per i loro due concittadini, entrambi conosciuti e stimati sul territorio locale e non solo, e hanno voluto fare un grande in bocca a lupo e due figure distinte della loro comunità.