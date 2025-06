SS 268, via ai lavori: Fdi Sant’Anastasia ringrazia Iannone

Sant’Anastasia. Riceviamo e pubblichiamo:

In corso la messa in sicurezza delle rampe lungo la SS 268: Fdi ringrazia Sottosegretario Antonio Iannone per il suo intervento.

Fratelli d’Italia – Sant’Anastasia desidera esprimere un sentito ringraziamento al Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Antonio Iannone, per la sua vicinanza e soprattutto per la sua celere e pronta operatività anche nelle questioni che una corretta dialettica tra Enti preposti dovrebbe essere sufficiente a risolvere.

“Ringrazio l’onorevole Sottosegretario Antonio Iannone, coordinatore regionale di Fdi, per l’attenzione verso i cittadini che invocano soprattutto la pronta risoluzione dei problemi quotidiani – dice Alfonso Di Fraia, coordinatore cittadino di Fdi e assessore al decoro urbano del Comune dì Sant’Anastasia – solo ieri mi sono permesso di rappresentargli la situazione incresciosa che riguarda la sicurezza stradale lungo il tratto anastasiano della SS 268, negli ultimi mesi invaso da vegetazione e arbusti. Ebbene, nonostante le ripetute sollecitazioni all’Anas e i richiami della Prefettura cui ci siamo rivolti, sono trascorse settimane in cui questa circostanza ha rappresentato un notevole rischio per chi percorre la statale, senza contare il rischio incendi, viste le alte temperature. Ho personalmente inviato una nota al Sottosegretario Iannone rappresentandogli le difficoltà nel veder rispettato un semplicissimo diritto dei cittadini da parte di chi ha la responsabilità di intervenire e questa mattina, finalmente, sono iniziati sulla 268 i lavori di sistemazione delle rampe. Grazie dunque anche all’Anas e alla nostra Polizia Locale che sta garantendo la sicurezza e la viabilità”.