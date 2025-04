Sangue sul Venerdì Santo di Ercolano, 2 feriti in un agguato

Spari ad Ercolano nel giorno del Venerdì Santo: due feriti. Il sindaco Buonajuto: “Ercolano non tornerà indietro”

Nel pomeriggio di Venerdì Santo, giornata simbolo di raccoglimento e riflessione per la comunità cristiana, Ercolano è stata scossa da un grave episodio di violenza. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi in strada, lasciando feriti due uomini. Un fatto che ha rapidamente attirato l’attenzione delle Forze dell’Ordine, già al lavoro per individuare i responsabili di questo atto criminale.

L’episodio è avvenuto in un momento particolarmente delicato per la città, che negli ultimi anni ha intrapreso un cammino deciso di rinascita e legalità. Proprio per questo, la reazione del sindaco Ciro Buonajuto non si è fatta attendere. Con una dichiarazione netta e determinata, il primo cittadino ha voluto mandare un messaggio chiaro non solo ai cittadini, ma anche a chi pensa di poter riportare Ercolano indietro nel tempo, ai giorni bui della violenza e del controllo criminale.

“Questo pomeriggio, nella nostra città, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Due uomini sono rimasti feriti. Un episodio grave, che condanno con fermezza. Voglio dirlo a chiare lettere: Ercolano non tornerà mai indietro.”

Il sindaco ha ribadito la piena fiducia nell’operato delle autorità: “Le Forze dell’Ordine sono già al lavoro e ho piena fiducia che, in tempi brevi, i responsabili saranno assicurati alla giustizia.”

Parole forti, che si uniscono al sentimento di preoccupazione dei cittadini, ma che al tempo stesso rivendicano la volontà collettiva di non arrendersi. “Chi pensa di poter riportare la nostra città nel buio e nella paura del passato si sbaglia di grosso. Non arretreremo di un solo centimetro.”

Il Venerdì Santo, segnato per la comunità da una profonda spiritualità, si è trasformato in un giorno di sgomento. Ma anche in una giornata di reazione, in cui la voce delle istituzioni si è alzata con fermezza. Il messaggio è chiaro: Ercolano vuole guardare avanti e non accetterà alcuna forma di intimidazione o ritorno al passato.

Le indagini sono in corso, e l’intera città attende risposte. Ma la direzione, almeno nelle parole del sindaco, è tracciata: avanti, senza paura.