Spari sulla Via Crucis, processione interrotta a Napoli

Sparatoria a San Giovanni a Teduccio interrompe la Via Crucis: un atto di violenza scuote la comunità

Un atto di violenza ha avuto luogo stasera a San Giovanni a Teduccio, interrompendo la tradizionale Via Crucis in un momento di grande significato religioso. Alcuni spari, esplosi davanti alla Parrocchia San Giuseppe e Madonna di Lourdes, hanno creato panico tra i fedeli presenti durante la celebrazione del Venerdì Santo. L’incidente è avvenuto in piazza Capri, nel quartiere Villa, una zona che, purtroppo, è già nota per episodi di criminalità.

Secondo i testimoni oculari, almeno dieci colpi sono stati sentiti distintamente, interrompendo bruscamente il rito religioso. Alcuni passanti, visibilmente spaventati, si sono rifugiati all’interno della chiesa, mentre altri si sono nascosti dietro le auto parcheggiate nelle vicinanze. I colpi hanno danneggiato un veicolo, ma fortunatamente non si sono registrati feriti tra le persone. L’arrivo immediato della Polizia di Stato ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e identificare i colpevoli.

Nonostante il momento di paura, la processione ha continuato il suo percorso, con la partecipazione dei fedeli che, nonostante tutto, hanno voluto mantenere viva la tradizione. Questo episodio di violenza ha suscitato forte preoccupazione nella comunità locale, che ora chiede maggiori misure di sicurezza in occasione di eventi pubblici e religiosi.