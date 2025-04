San Gennaro Vesuviano: al via la prima edizione del concorso di poesia “Versi d’estate” promosso dall’Associazione CREA

L’Associazione CREA annuncia con entusiasmo la prima edizione del concorso di poesia “Versi d’estate”, un’iniziativa culturale gratuita e aperta a tutti, pensata per valorizzare la creatività e l’espressione poetica.

Il concorso nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura e celebrare l’estate, stagione simbolo di libertà, emozioni, viaggi e cambiamenti. I partecipanti sono invitati a raccontare la propria idea di estate in versi, lasciandosi ispirare dal sole, dal mare, dai sogni e dai ricordi.

Il tema del concorso è “L’estate”, da interpretare in ogni sua possibile declinazione. Le poesie dovranno essere attinenti al tema per poter essere valutate.

Il concorso prevede due sezioni:

• Poesia in lingua italiana (massimo 30 versi)

• Poesia in vernacolo con traduzione in italiano (massimo 30 versi)

e si articola in tre categorie:

• Bambini (classi quarta e quinta della scuola primaria)

• Ragazzi (scuola secondaria di primo e secondo grado)

• Adulti

I vincitori di ciascuna categoria e sezione riceveranno una targa celebrativa.

Le opere devono essere inviate entro la mezzanotte del 15 maggio 2025 all’indirizzo email: creassociazione@libero.it, con oggetto “Versi d’estate”. Ogni partecipante potrà concorrere a una sola sezione con un solo componimento, da allegare in formato Word o PDF insieme alla scheda di partecipazione compilata.

La cerimonia di premiazione si terrà il 20 giugno 2025: luogo e orario saranno comunicati con anticipo. Durante l’evento, le poesie premiate saranno declamate da un attore. La presenza dei vincitori è indispensabile per l’assegnazione del premio.

“Siamo felici di lanciare questa prima edizione di ‘Versi d’estate’. Crediamo nella poesia come forma di libertà e bellezza, capace di avvicinare le persone e accendere emozioni profonde. Invitiamo tutti a partecipare, dai più piccoli agli adulti, per condividere parole e sogni sotto il sole dell’estate”, spiega Filomena Nunziata, presidente dell’Associazione CREA.

“Il concorso è parte integrante della nostra missione: promuovere cultura, creatività e partecipazione attiva. Vogliamo che questo diventi un appuntamento annuale per far emergere nuovi talenti e celebrare insieme l’arte della parola.”, aggiunge Angela Giugliano, vicepresidente dell’associazione.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di condivisione e valorizzazione dei talenti poetici del territorio, in un clima di festa e partecipazione.

Per info e regolamento completo: creassociazione@libero.it