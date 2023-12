Salerno, “A Natale ti regalo un Sorriso “: Angelo Iannelli e friends emozionano le persone “Speciali”

Riceviamo e pubblichiamo:

“ Chapeau” per la decima edizione “ Sociale, Moda, Cultura, Cabaret, Musica e Gastronomia. Presenti diverse personalità.

Si è svolta a Salerno venerdì 15 Dicembre presso l’Accademia A. Grassi in Via Porta Elina 9, sotto l’incantevole magia delle luci d’artista, la decima edizione dell’evento di solidarietà dedicato alle persone meno fortunate “A Natale ti regalo un Sorriso “manifestazione ideata e curata dall’attore e scrittore Angelo Iannelli “Ambasciatore del Sorriso” ed organizzata dall’ “Accademia A. Grassi Onlus e dall’ “Associazione Vesuvius A.P.S.”

Una serata ricca di emozioni : Sociale, moda, cultura, cabaret, musica degustazioni e brindisi finale. La manifestazione si è aperta con gli onori di casa della professoressa Raffaella Grassi Presidente Accademia A.Grassi. Saluti Istituzionali: Onorevole Guido Milanese, Consigliere Delegato del Ministro dell’Ambiente ENR, che ha ricordato l’importante lavoro sociale e culturale dell’artista Iannelli a livello regionale e nazionale soffermandosi sul senso del Natale oggi. Il Sindaco di Brusciano avvocato Giacomo Romano ha sottolineato l’impegno dell’Ambasciatore del Sorriso Angelo Iannelli “Eccellenza Bruscianese “che continua instancabile a portare avanti il progetto della Bruscianesità nel mondo. Alla serata sono intervenuti Edda Cioffi presentatrice e conduttrice tv, Emanuela Gambardella insegnante e giornalista Stefania Pagano condutTrice Tv. La kermesse solidale e culturale, ha visto la presentazione del libro di Angelo Iannelli “La grande bellezza della Bruscianesità” edito da Albatros, con un momento spettacolare la sfilata delle modelle: Brenda Scudo, Francesca Nastro, Lucia Schettino e Annachiara Amoruso, che hanno incantato con la loro bellezza il prestigioso Salone culturale “A. Grassi” con gli abiti dell” Accademia di Moda Maria Mauro, coordinati dalla stilisty fashion Francesca Palumbo. In passerella le eccellenze di Brusciano (NA): Le “papacelle” dell’azienda Agricola Luigi Turboli , la pasta trafilata in bronzo “Le Gemme del Vesuvio” il giglio di ceramica costruito per l’occasione dall’artista Sebastiano Romano e il libro dell’autore Iannelli , emozionato ha parlato del suo amore verso la sua terra , delle sue eccellenze e dell’impegno verso i meno fortunati .

Per la musica applaudita la performance del cantante Gennaro De Crescenzo, per il cabaret l’imitatore Enzo Guariglia che ha rallegrato con i suoi cavalli di battaglia il folto pubblico , come il governatore della Campania Vincenzo De Luca . Momento clou’ della serata l’esibizione delle ragazze” Speciali” amiche di Pulcinella che hanno ballato e sorriso alla vita ricevendo applausi a scena aperta. Degustazioni natalizie a cura delle eccellenze della Campania come: Rodolfo Sorbillo Pizzeria, Dolce e caffè di Aniello Esposito, panettoni di Uberto Vecchione e il finissimo liquore Baba Re di Enzo Avitabile. Tra i presenti anche il direttore editoriale de il Periodo Emanuele Arciprete e l’artista Regina Senatore.

La manifestazione è stata ripresa da: Club Economy e Campania Felix con Franco Capasso. Fotografo ufficiale Raffaele Evangelista. Finale tutti i partecipanti si sono recati sotto l’albero gigante immersi tra le luci d’artista , scambiarsi gli auguri , cantare le canzoni di Natale e brindare , tra foto selfie e i turisti che ammiravano l’immensa bellezza delle miss , il sorriso delle ragazze “Speciali” e l’amicizia solidale tra gli amici di Napoli e di Salerno. A fianco dell’istrionico Angelo Iannelli che ha ricevuto la nomina di Socio Onorario dall’Accademia A. Grassi Onlus, hanno condotto la serata : Angelo Iannelli ,la prof. Raffaella Grassi ed Edda Cioffi.