Rubano il bancomat a Casalnuovo e lo trascinano con l’auto in strada

Nella notte tra domenica e lunedì dei ladri hanno rubato lo sportello di un bancomat, ancorandolo alla loro auto e trascinandolo in strada

Il furto si è verificato sul Corso Umberto, allo sportello della filiale della BDM Banca.

I criminali avrebbero rubato lo sportello del bancomat entrando nella filiale per poi legarlo con una corda e trascinarlo con l’auto, provocando non pochi danni per il centro cittadino.

Tra i tanti danni riportati, hanno danneggiato delle auto in sosta e sparso sull’asfalto i detriti della cassaforte.

Tutta la scena in queste ore gira su internet grazie ad un video registrato da un cittadino incredulo con il suo smartphone.

Sul posto, nella filiale, sono intervenute le Forze dell’Ordine che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso e a mettere in sicurezza l’intera area.

È ancora da accertare la dinamica e il numero di malviventi che hanno effettuato i colpo. Inoltre, è ancora da chiarire a quanto ammonta il bottino dei ladri.

È stata avviata un indagine e utili a questa saranno le immagini delle telecamere di video sorveglianza installate nella zona.