Retata al mercato di Marigliano, abusivismo commerciale nel mirino

Pugno duro contro l’abusivismo commerciale all’interno del mercato settimanale di Marigliano, Sanzioni e Sequestro Amministrativo

Gli Agenti della Polizia Locale di Marigliano, agli ordini del Comandante Dott. Nacar Emiliano, stanno effettuando settimanalmente un controllo capillare di Polizia Amministrativa, individuando all’interno dell’area mercatale cittadina, tutti i commercianti privi di autorizzazioni alla vendita. Nelle ultime due settimane, infatti, gli Agenti hanno intensificato le verifiche e portato a termine una serie di interventi mirati a contrastare le irregolarità commerciali, per garantire il rispetto della legalità.

In particolare, nella giornata odierna, gli Agenti hanno individuato un commerciante che nonostante gli fosse già stato notificato decreto di revoca dell’autorizzazione nell’anno 2024, si avviava ad allestire nuovamente lo stand utile all’esposizione di abbigliamento da commercializzare. Lo stesso, una volta avvicinato, alla richiesta di esibizione della documentazione, non era in grado di fornire nessuna certificazione accertante la regolarità dei pagamenti alla data odierna, reiterando così una condotta di morosità con l’Ente concessionario.

Al commerciante è stata contestata nell’immediato una sanzione amministrativa di 5000 euro unitamente al sequestro amministrativo della merce già esposta sul banco di vendita. Il commerciante è stato diffidato alla prosecuzione dell’attività di vendita e lo stesso prontamente liberava l’area occupata.

– Prosegue senza sosta il controllo da parte dei miei uomini a tutela dei consumatori e venditori seri e onesti – dichiara il Comandante Nacar – questi interventi sono parte di una programmazione che mira al decoro dell’area mercatale, affinché sia un luogo sempre più ordinato, sicuro e di qualità a beneficio della Città ma soprattutto degli esercenti che operano onestamente.