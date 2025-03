Riconoscimenti alle donne di Somma Vesuviana e il nuovo libro di Franco Cuomo

Somma Vesuviana- In occasione della rassegna “Una somma di libri” viene presentato il libro di Franco Cuomo e vengono premiate alcune donne che contribuiscono alle attività del paese

Oggi, 8 marzo, presso il Castello d’Alagno, si è svolta la rassegna “Una somma di libri”, che ha visto il dialogo con Franco Cuomo per la presentazione del suo libro 1925 mia madre e la premiazione di tre donne che si sono distinte per il loro contributo alla comunità di Somma Vesuviana, in occasione della Giornata internazionale della donna.

La scelta di presentare il libro proprio in questa data non è casuale: attraverso il racconto della vita di sua madre, Franco Buono mette in luce la forza, la dignità e l’amore che ogni donna porta con sé, offrendo al contempo spunti di riflessione storici.

Il premio “Donne e mille culure”, istituito nel 2018 dalla direttrice del giornale Cultura a Colori Sonia Sodano – che ha anche condotto la rassegna – è stato assegnato da Imma Malvia, Domenico Cardamore, Domenico Esposito rispettivamente a a:

Rosalinda Perna, assessore del Comune di Somma Vesuviana, per il suo impegno nella promozione della cultura;

Carmela D’Avino, direttrice de Il Mediano, per il suo lavoro di informazione e sensibilizzazione sulle dinamiche del territorio;

Ida Piccolo, giornalista e conduttrice radio-televisiva, per la sua carriera nel mondo della comunicazione.

A seguire, la compagnia teatrale “Il Vaglione 2.0” ha proposto tre letture tratte dal libro, interpretate da Siria Russo, Vincenza Liguoro e Sara Pignatiello.

L’incontro si è concluso con l’intervento di Franco Di Mauro, editore del libro, che ha condiviso il suo pensiero sull’importanza della figura femminile nella sua vita e nelle sue radici.