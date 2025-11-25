Regione Campania, la nuova geografia del Consiglio: ecco la ripartizione dei 50 seggi

La Regione Campania avrà i suoi 50 consiglieri così ripartiti: al centrosinistra del presidente Roberto Fico 32 consiglieri, più il presidente della giunta regionale, per complessivi 33; il centrodestra di Edmondo Cirielli avrà 17 seggi, più il candidato presidente, per un totale di 18. Anche se i dati sono ancora ufficiosi, ecco al momento i dettagli :

Il Pd può contare su 10 consiglieri; Il M5S 5 consiglieri; A testa Alta 4 consiglieri; Per Avanti Campani 3 consiglieri e 3 consiglieri anche per Casa Riformista per la Campania; 3 consiglieri per Roberto Fico Presidente; Alleanza Verdi e Sinistra e Mastella Noi Centro Noi Sud entrambe le liste 2 consiglieri.

Nel centrodestra: A Fratelli d’Italia vanno 6 consiglieri ; A Forza Italia 6 consiglieri; alla Lega 3 consiglieri; Moderati & Riformisti (lista Cirielli) avrà 2 consiglieri.

