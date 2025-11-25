Regione Campania, la nuova geografia del Consiglio: ecco la ripartizione dei 50 seggi

Di
Redazione ilMediano.it
-
0
383

La Regione Campania avrà i suoi 50 consiglieri così ripartiti:  al centrosinistra del presidente Roberto Fico   32 consiglieri, più il presidente della giunta regionale, per complessivi 33;  il centrodestra di Edmondo Cirielli  avrà  17 seggi, più il candidato presidente, per un totale di 18. Anche se i dati sono ancora ufficiosi, ecco al momento  i dettagli :

Il Pd può contare su 10 consiglieri; Il M5S 5 consiglieri; A testa Alta  4 consiglieri; Per Avanti Campani 3 consiglieri e 3 consiglieri anche per Casa Riformista per la Campania;   3 consiglieri  per Roberto Fico Presidente; Alleanza Verdi e Sinistra e Mastella Noi Centro Noi Sud  entrambe le liste 2 consiglieri.

Nel centrodestra:  A Fratelli d’Italia vanno 6 consiglieri ;  A Forza Italia 6 consiglieri;  alla Lega 3 consiglieri; Moderati & Riformisti (lista Cirielli) avrà 2 consiglieri.

(FONTE FOTO: RETE INTERNET)

 

Print Friendly, PDF & EmailStampa