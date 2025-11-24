In Campania vince il centrosinistra: Roberto Fico è il nuovo presidente della Regione

Il centrosinistra conquista la Regione Campania con un risultato netto: la coalizione raggiunge il 58,5% dei consensi e porta Roberto Fico alla presidenza con un ampio margine. Lo sfidante di centrodestra, Edmondo Cirielli, si ferma al 36,5%.

All’interno della coalizione vincente, il Partito Democratico risulta il primo partito con il 18%, seguito dal Movimento 5 Stelle al 9,5%. Le liste civiche a sostegno di Fico ottengono risultati significativi: “A Testa Alta” al 7,4%, “Lista Fico Presidente” al 5,5%, “Avanti Campania–Psi” al 5,2%, “Casa Riformista” al 4,8%, Avs al 3,8% e “Noi di Centro–Noi Sud” al 3,3%.

Il centrodestra nel complesso raggiunge il 37,7%. Forza Italia conferma un risultato solido, ottenendo il 12% e posizionandosi come secondo partito della regione. Seguono Fratelli d’Italia al 10,3%, la “Lista Cirielli Presidente” al 6,9%, la Lega al 5,4% e i Noi Moderati all’1,8%. Le altre liste si mantengono sotto l’1%.

Dopo la conferma dei dati, Roberto Fico è arrivato al comitato elettorale di Napoli, accolto dai suoi sostenitori. Dal Movimento 5 Stelle sono arrivate le congratulazioni per il “buon lavoro”, mentre anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è complimentata con il nuovo governatore. Cirielli, riconoscendo la sconfitta, ha inviato i suoi auguri a Fico.

Con questa vittoria, il centrosinistra consolida la guida della Campania e apre una nuova fase politica sotto la presidenza di Roberto Fico.