Regionali, Micillo (M5S): “Telemedicina e Digitale per una Sanità più equa ed accessibile”

Riceviamo e pubblichiamo



“L’impegno del Movimento 5 Stelle in Campania e di Roberto Fico è rendere il sistema sanitario equo e accessibile riducendo le liste d’attesa, completando Case e Ospedali di Comunità, potenziando il personale e garantendo la prevenzione. Altro punto centrale nel nostro programma è spingere al massimo l’integrazione tra sanità e welfare, mettendo al centro la salute mentale”. Fa sapere in una nota Salvatore Micillo, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle.

Una leva fondamentale per rendere il sistema sanitario regionale più equo ed accessibile sarà l’investimento nella digitalizzazione. Sanità digitale, infatti, significa più sanità per tutti e soprattutto per chi ha difficoltà ad accedere ai servizi sanitari. Digitalizzare la sanità significa migliorare il lavoro degli operatori del sistema sanitario regionale e avvicinare i cittadini ai servizi sanitari.

“Già oggi con pochi click – ha dichiarato Micillo – è possibile cambiare il proprio medico di medicina generale, fare l’esenzione del ticket e prenotare una visita. L’obiettivo deve continuare ad essere l’efficientamento ed evoluzione dell’assistenza sanitaria, dal territorio all’ospedale, con sistemi informatici volti a garantire una presa in carico completa dell’assistito e la gestione indipendente da un luogo fisico, al fine di conoscere la storia clinica e supportare l’efficientamento del processo di cura e accesso facilitato. Come ha sostenuto in diverse occasioni pubbliche anche Roberto Fico bisogna sostenere gli interventi di Sanità digitale come la telemedicina aumentando le prestazioni in televisita su tutto il territorio regionale. Dobbiamo potenziare il sistema informativo sanitario regionale e allo stesso tempo investire sulla formazione e sulle competenze digitali del personale sanitario”.