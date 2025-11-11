Pomigliano D’Arco, al via la XV Rassegna del libro – “È sbocciato un Libro”

Riceviamo e pubblichiamo:

Il Centro Culturale “Giorgio La Pira” di Pomigliano d’Arco (Na)e la Biblioteca dei ragazzi “ I Care”, annunciano la XV Edizione della Rassegna del Libro per Ragazzi – “ È sbocciato un Libro”.L’evento si svolgerà nei giorni 20–21–22–23 novembre 2025, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e alle soglie del 40° anno dalla fondazione del Centro.

Guidata dal pensiero di Roberto Calasso – “Le storie non vivono mai solitarie: sono rami di una famiglia, che occorre risalire all’indietro e in avanti” – la Rassegna è dedicata alla memoria di Elsa Morante, nel quarantennale della sua scomparsa, e alla scrittrice Roberta Grazzani, amica e voce cara del mondo dei ragazzi.

La Rassegna sarà presenta alla stampa, alle istituzioni e al pubblico, Sabato 15 novembre 2025 alle ore 11:00 nella sede del Centro La Pira in F. Terracciano, 240 – Pomigliano d’Arco (NA). Interverranno: Caterina De Falco, Presidente del Centro “ Giorgio La Pira” ; Giovanni Russo, Assessore alla Cultura di Pomigliano d’Arco; Maria Felicia Liberti e Gennaro Scialò,Direttori Artistici della Rassegna. Nel corso dell’incontro saranno resi noti i nomi degli scrittori che prenderanno parte all’evento, il programma e le numerose iniziative dedicate a bambini, ragazzi, famiglie, scuole e appassionati di letteratura per l’infanzia.

email:lapira.pomigliano@libero.it

Sito web: www.centrolapirapomigliano.it