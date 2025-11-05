Regionali, Giusiana Guerra (FI): “sistema sanitario campano: serve maggiore digitalizzazione”

Riceviamo e pubblichiamo

Giusiana Guerra – candidata al Consiglio Regionale della Campania : “Un sistema sanitario campano che punti ad una maggiore digitalizzazione non per sostituire le persone ma per far dialogare direttamente ospedali – medici di base – distretti sanitari territoriali!”.

“Se mi dovessero chiedere cosa migliorerei in Campania, risponderei senza dubbio : la sanità! Non basta costruire edifici nuovi ed è sicuramente fondamentale la tecnologia. La sanità campana è da migliorare nell’organizzazione. Non è pensabile che nel 2025 i cittadini, per lo svolgimento delle pratiche, debbano fare in molti casi la spola da uno sportello all’altro perdendo energie fisiche, economiche e tempo. La sanità campana ha bisogno di un sistema di digitalizzazione che vada oltre l’app Sinfonia ma possa potenziare i collegamenti tra ospedali, medici di base e distretti sanitari. Dunque una sanità campana che agevoli il cittadino, che dia maggiori servizi al cittadino. Con la digitalizzazione riusciremo anche a migliorare altri aspetti, non solo a snellire i tempi di attesa per il riconoscimento dei piani terapeutici o di assistenza a domicilio, ma anche a velocizzare le liste di attesa per lo svolgimento degli esami diagnostici”. Lo ha affermato Giusiana Guerra, candidata al Consiglio Regionale della Campania nella lista di Forza Italia a sostegno di Edmondo Cirielli Presidente.