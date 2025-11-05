Pollena , allagamento plesso Viviani: lezioni sospese per due giorni. Il sindaco: “Gli operai già a lavoro”

A seguito dell’allagamento avvenuto nel plesso Viviani dell’I.c. Gaetano Donizetti di Pollena Trocchia, tramite un’ordinanza sindacale sono state sospese le lezioni per due giorni

La causa di tale allagamento sembrerebbe essere stato l’improvviso e temporaneo aumento della pressione all’interno delle tubature dell’istituto.

Nell’’ordinanza si legge “a seguito dell’allagamento che ha interessato la verticale dei bagni in corrispondenza dell’ingresso della segreteria verificatosi tra it:4 e il 5 c.m. si rende necessario esperire le necessarie verifiche tecniche nonché rimuovere parti di controsoffittature in alcuni locali”.

Pertanto sono state sospese “le lezioni nei giorni di giovedì 6 e venerdì 7 novembre 2025 nel Plesso Scuola superiore di 1° grado sito in Via Salvatore Fusco 18, facente parte dell’istituto Comprensivo “Gaetano Donizetti”, per esperire le necessarie verifiche tecniche nonché a rimuovere parti di controsoffittature in alcuni locali”.

Il Sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito, in un post sui social ha fatto sapere che : “Gli operai preposti sono ovviamente già al lavoro per riparare il guasto e per l’asciugatura degli ambienti e la loro pulizia. Le operazioni proseguiranno anche nella giornata di domani e di venerdì. Lunedì riprenderanno regolarmente le attività didattiche”.

“Siamo rammaricati per quanto accaduto e vicini a studenti, genitori e corpo scolastico in questo che è un momento di disagio per tutti, eccezion fatta per gli sciacalli a cui piace sguazzare in questo genere di situazioni, che vivono come occasioni di gioia” ha concluso il primo cittadino.