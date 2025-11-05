Marigliano, la polizia locale intensifica i controlli su prostituzione e racket

Task force della polizia locale sul territorio contro prostituzione, sfruttamento e racket

Ancora giro di vite contro la prostituzione da parte della polizia locale di Marigliano

Sanzionati cinque clienti per un totale di verbali elevati per euro 2000. Nel frattempo sono iniziati anche i controlli ed i riscontri per coloro che sfruttano le attività ed il racket.

L” obiettivo del Comando, dichiara il Comandante Nacar, è monitorare tutto il fenomeno

Con più pattuglie in servizio ed anche con l” ausilio dei lettori targhe delle telecamere di Terra dei Fuochi si stanno vagliando gli accessi nell’ area da parte di coloro che accompagnano le prostitute

L’ attività delle sanzioni è quella più marginale. Non si esclude da oltre del comando anche un controllo alle attività ricettive ed una vasta operazione di identificazione di cittadini extracomunitari.