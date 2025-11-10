Regionali, Giusiana Guerra (FI): “Mi batterò per un registro tumori aggiornato”

Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa di Giusiana Guerra

“Ad oggi, in Campania, non è aggiornato il registro dei tumori al 2025. Le pubblicazioni per quanto riguarda il 2025, presentano stime e proiezioni basate su dati vecchi che non supererebbero il 2022. In un territorio colpito dalla Terra dei Fuochi ma anche da continui sversamenti senza scrupoli è obbligatorio aggiornare i dati per il Registro Tumori. L’opinione pubblica deve sapere, essere informata ed è un obbligo intervenire per cercare di mitigare i rischi. Non è possibile fare stime riguardanti il 2025, con dati reali risalenti al 2019, addirittura prima del Covid. Il report pubblicato e riguardante il 2025 non è un registro in tempo reale ma solo una stima basata su modelli statistici e dati demografici previsti dall’Istat. Condivido pienamente l’appello fatto da importanti ricercatori di fama internazionale, proprio in queste ultime settimane, a aggiornare il Registro Tumori con dati reali. Un appello ripreso e ricordato anche dai comitati di territorio come quello della Terra dei Fuochi.

Mi renderò promotrice di una task – force che possa unire e far dialogare Commissario Unico per la Bonifica delle discariche e dei siti contaminati, Comitati di territorio, medici di base, comunità scientifica, mondo della scuola. La platea scolastica è fondamentale perchè può contribuire in modo incisivo alla prevenzione sul cancro con l’attivazione di campagne alimentari, attività sportive, conferenze e incontri portando i ricercatori nelle aule e non solo negli auditorium per stare in mezzo agli studenti. Oggi esistono solo progetti spot che invece andrebbero messi insieme per dare vita, con tutte le altre realtà e attività, ad una rete in grado di fare una radicale campagna di prevenzione ma anche di conoscenza. Dobbiamo aumentare la sensibilità presso l’opinione pubblica e far capire, tramite i giovani, che bruciare i rifiuti o interrare i rifiuti porta danni irreparabili alla Terra e agli esseri viventi tutti e dunque, nelle stesse campagne di comunicazione, devono essere coinvolte tutte le categorie professionali dai geologi ai medici, dai ricercatori agli ingegneri ambientali”. Lo ha affermato ha affermato Giusiana Guerra, candidata al Consiglio Regionale della Campania nella lista di Forza Italia a sostegno di Edmondo Cirielli Presidente.