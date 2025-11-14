Regionali, Francesca Allocca: «Rimettere al centro comunità e valori. Sanità sia davvero vicina ai cittadini»

Riceviamo dalla candidata al consiglio Regionali Campania Francesca Allocca e pubblichiamo

«Mi candido per amore della mia terra e perché oggi, più che mai, donne, famiglie e giovani hanno bisogno di una politica presente, non distante». Così Francesca Allocca, medico cardiologo di Somma Vesuviana e candidata al Consiglio regionale della Campania con la Lega, presenta le priorità della sua campagna.

Allocca richiama innanzitutto la necessità di ricostruire comunità e valori: «Troppe donne si sentono sole, troppe famiglie abbandonate. E troppi episodi di violenza ci dicono che qualcosa si è spezzato. Serve una rivoluzione fatta di educazione, rispetto e presenza sui territori.»

Al centro del suo impegno c’è il futuro dei giovani: «Ogni figlio è una responsabilità. La politica torni a occuparsi davvero delle nuove generazioni, accompagnandole con esempi, fiducia e opportunità concrete.»

Da medico, Allocca sottolinea anche l’urgenza di una sanità che torni vicina ai cittadini, più efficiente e orientata ai bisogni reali: «La salute non può essere un percorso a ostacoli. Bisogna rafforzare i presidi territoriali, ridurre le attese e riportare umanità nella cura.»

«La Campania ha bisogno di coraggio, ascolto e scelte nette. Ed è da qui che voglio partire», conclude.