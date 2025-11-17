Dispersione scolastica in Campania, Giusiana Guerra: “Nuove strategie per coinvolgere le famiglie e i giovani”

Riceviamo e pubblichiamo

Giusiana Guerra – candidata al Consiglio Regionale della Campania : “Dispersione scolastica ancora alta in Campania, al 13,3% con situazioni migliori solo nella parte interna della regione. Il 15% dei ragazzi non ha un diploma quinquennale contro il 12% della media nazionale. Dirigenti scolastici, docenti. Maestri, personale non docente, fanno un grande lavoro sul territorio e sono le vere sentinelle dello Stato ma devono essere supportati costantemente”.

“La dispersione scolastica, in Campania, è ancora su dati alti ed esattamente al 13,3%. E c’è dispersione anche nella fascia di età della scuola primaria e secondaria di primo grado. Per quanto riguarda i territori la dispersione scolastica è più forte nelle province di Napoli, Caserta, Salerno rispetto ad Avellino e Benevento. I ragazzi che sono nella fascia tra i 18 anni e i 24 anni, privi di un diploma quinquennale o di una qualifica triennale sono al 15% contro una media nazionale del 12%. Dobbiamo impegnarci per garantire ambienti scolastici belli, accoglienti. Dobbiamo intervenire attraverso i servizi sociali, dialogare con le famiglie, strappare i ragazzi alla strada e dare loro un’opportunità di crescita. Tutti i bambini, tutti i ragazzi, tutti i giovani, hanno gli stessi diritti che nascano in un quartiere o in un altro quartiere, in una città o in un’altra città. Qualora dovessi essere eletta favorirò la nascita di una task – force formata da associazioni culturali presenti sul territorio, servizi sociali, dirigenti scolastici, associazioni in rappresentanza delle famiglie e dei consigli d’Istituto e Consigli di classe, che possa riunirsi periodicamente per elaborare insieme le migliori strategie in grado di includere azioni di edilizia scolastica, sociali e culturali sul territorio. La scuola non ha bisogno di mega eventi una tantum ma di una strategia in grado di coinvolgere le famiglie ed i giovani!”. Lo ha affermato ha affermato Giusiana Guerra, candidata al Consiglio Regionale della Campania nella lista di Forza Italia a sostegno di Edmondo Cirielli Presidente.