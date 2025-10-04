Somma, Psi: “Politica deve tornare ad essere servizio, non ambizione personale”

Riceviamo e pubblichiamo dal Partito Socialista

Cari cittadini,

in questi giorni Somma Vesuviana vive un momento difficile, l’ennesimo “terremoto politico” che ha portato al commissariamento del nostro Comune. È una pagina amara per la nostra comunità, che ancora una volta si trova a pagare il prezzo di una politica troppo spesso concentrata sulle poltrone e troppo poco sul bene collettivo.

Come Partito Socialista Italiano, non possiamo restare in silenzio. Abbiamo il dovere di dire con chiarezza che la politica deve tornare ad essere servizio, non ambizione personale. La nostra città merita rispetto, competenza, trasparenza e una visione condivisa per il futuro.

Oggi più che mai, il nostro pensiero è rivolto ai cittadini: a chi lavora, a chi fa impresa, a chi ogni giorno affronta le difficoltà con dignità e speranza. È da qui che dobbiamo ripartire — da voi, dalla comunità, dal senso autentico del bene comune.

Il PSI di Somma Vesuviana sarà presente, vigile e propositivo. Non parteciperemo a giochi di potere, ma ci impegneremo per costruire una nuova stagione di responsabilità, partecipazione e rinascita civile.

È tempo di ricostruire la fiducia. È tempo di restituire a Somma Vesuviana l’amministrazione che merita.

Il segretario Cittadino PSI

Maria Pangiroli a nome di tutti gli iscritti e i militanti del Partito Socialista Italiano