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Provano a rubare moto, piombano gli agenti: ladri in fuga a Sant’Anastasia

Redazione1
di Redazione1

Pomeriggio movimentato a Sant’Anastasia, dove un tentativo di furto è stato interrotto grazie all’intervento tempestivo della polizia locale. Gli agenti sono stati avvicinati da un cittadino che ha segnalato un’azione sospetta in corso poco distante.

Secondo quanto ricostruito, alcuni individui stavano cercando di impossessarsi di una moto di grossa cilindrata, probabilmente già presa di mira. La segnalazione ha permesso alla pattuglia di raggiungere rapidamente il punto indicato, ma all’arrivo degli operatori i malviventi avevano già interrotto l’azione, lasciando il mezzo a terra e dandosi alla fuga.

Ad attenderli c’era un’auto utilizzata come supporto per la fuga, con altri complici a bordo. Gli agenti hanno tentato di bloccare il veicolo, ma il conducente ha accelerato riuscendo a far perdere le proprie tracce nel giro di pochi istanti.

Nel frattempo è stato contattato il proprietario della moto, completamente all’oscuro di quanto stava accadendo. Il mezzo, seppur abbandonato, non è stato portato via grazie all’intervento immediato.

Determinanti per le indagini saranno ora le immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, che avrebbero già fornito elementi utili sia per identificare i responsabili sia per risalire al veicolo utilizzato durante la fuga.

Le attività investigative proseguono con il supporto dei carabinieri della stazione locale, impegnati a ricostruire nel dettaglio la dinamica e a individuare i componenti della banda.

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