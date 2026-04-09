Somma Vesuviana, Adele Aliperta ufficializza la candidatura: per ora è corsa a tre

Scende infatti in campo Adele Aliperta, 53 anni, revisore dei conti, commercialista e docente, attiva in politica dal 2017. Aliperta ha già maturato un’esperienza istituzionale come consigliera comunale, eletta con il gruppo Siamo Sommesi durante la prima amministrazione guidata dall’ex sindaco Di Sarno.

La sua candidatura a sindaco sarà sostenuta da tre liste civiche: Più Somma, Somma Città d’Arte e Donne per Somma, che puntano a rappresentare un progetto politico radicato sul territorio e attento alle dinamiche sociali e culturali della città.