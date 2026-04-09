Somma Vesuviana, Adele Aliperta ufficializza la candidatura: per ora è corsa a tre

A Somma Vesuviana prende sempre più forma il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative. Nelle ultime ore è stata ufficializzata una nuova candidatura che contribuisce a definire lo scenario elettorale.
Scende infatti in campo Adele Aliperta, 53 anni, revisore dei conti, commercialista e docente, attiva in politica dal 2017. Aliperta ha già maturato un’esperienza istituzionale come consigliera comunale, eletta con il gruppo Siamo Sommesi durante la prima amministrazione guidata dall’ex sindaco Di Sarno.
La sua candidatura a sindaco sarà sostenuta da tre liste civiche: Più Somma, Somma Città d’Arte e Donne per Somma, che puntano a rappresentare un progetto politico radicato sul territorio e attento alle dinamiche sociali e culturali della città.
Con questa ufficializzazione salgono a tre i candidati sindaco attualmente in campo: Antonio Granato, Peppe Nocerino e Adele Aliperta. Un quadro che inizia dunque a delinearsi con maggiore chiarezza, anche se resta ancora incompleto.
All’appello manca infatti il candidato del cosiddetto “campo largo”. Tuttavia, nelle ultime ore, durante i tavoli di confronto tra le forze politiche coinvolte, è tornato a circolare con insistenza il nome di Silvia Svanera, dirigente scolastica.
La campagna elettorale entra quindi nel vivo, con alleanze e strategie ancora in evoluzione e un elettorato chiamato a confrontarsi con un’offerta politica in progressiva definizione.