Prosegue l’espansione della fusione Napolitano–Arignano: nasce il Gruppo Dalú, nuova energia per la ristorazione e l’intrattenimento in Campania

Cardito / Frattamaggiore – Dopo l’annuncio dello scorso dicembre sulla nascita del nuovo megastore frutto della sinergia tra Napolitano Store e Arignano Distribuzione, il progetto imprenditoriale cresce e si rafforza con la nascita ufficiale del Gruppo Dalú, una realtà pronta a portare nuova linfa al commercio, alla ristorazione e all’intrattenimento in Campania.

Tre imprenditori, un’unica visione

A guidare il Gruppo Dalú ci sono tre imprenditori campani che, grazie alle loro esperienze complementari, hanno deciso di unire forze e competenze per creare valore e opportunità sul territorio.

Stefano Arignano, fondatore di brand come La Bevanda del Re e amministratore unico di Arignano Distribuzione Srl, sarà l’amministratore del gruppo, occupandosi della gestione operativa, amministrativa e contabile e portando con sé visione strategica, esperienza nel food & beverage e competenze manageriali consolidate.

Accanto a lui Angelo Napolitano, amministratore unico della AM Distribuzione Srl, azienda con un fatturato al dettaglio di oltre 30 milioni di euro. Imprenditore di successo e volto social molto seguito, Napolitano rappresenterà la forza comunicativa e la spinta innovativa del gruppo, con particolare attenzione al mondo digitale e ai nuovi linguaggi del marketing.

Completa il trio Mariano Napolitano, amministratore delegato della Neapolis Informatica Srl, azienda con sede nel CIS di Nola. Imprenditore solido e pragmatico, porterà al gruppo una lunga esperienza commerciale e un’attenzione costante alla sostenibilità dei progetti e alla gestione delle dinamiche di mercato.

Tre professionalità diverse, ma unite dalla stessa volontà: costruire una realtà solida, moderna e in grado di generare occupazione e sviluppo locale.

Le prime tappe: il megastore di Cardito e nuove aperture

Il primo grande obiettivo è ormai vicino: a settembre 2025 aprirà al pubblico il nuovo megastore di oltre 3.500 metri quadrati su tre livelli a Cardito, che ospiterà non solo la vendita di elettronica, telefonia e articoli per la casa, ma anche l’esclusivo Rooftop Dalú, cocktail bar panoramico pronto a diventare punto di riferimento per il tempo libero e l’intrattenimento.

A questa apertura seguiranno, entro la fine del 2025:

• Una pizzeria con cocktail bar all’interno del Centro Commerciale Meridiana;

• Una terza location, attualmente in fase di definizione.

Il piano prevede la creazione di almeno 30 nuovi posti di lavoro nel 2025 e proseguirà nel 2026 con altre cinque aperture, per un totale di circa 100 occupati.

Un format innovativo e accessibile

Il Gruppo Dalú si presenta con un format innovativo e popolare, pensato per ogni momento della giornata e ogni fascia di clientela:

• Colazione smart con caffè e cornetto a €0,99;

• Caffè singolo a €0,69;

• Trattoria e cucina tradizionale;

• Pizzeria napoletana;

• Cocktail bar e rooftop lounge per l’intrattenimento serale.

Un progetto che crea valore per il territorio

Oltre al valore economico, il Gruppo Dalú punta a generare un impatto sociale concreto, creando lavoro stabile, valorizzando il made in Campania e riqualificando spazi commerciali esistenti.

Una scommessa positiva per il territorio, un’iniziativa che dimostra come l’imprenditoria locale, quando guidata da visione e collaborazione, possa dare vita a progetti capaci di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.