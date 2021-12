Progetto “Train…to be cool”, sinergia tra scuola e Polizia Ferroviaria.

Riceviamo e pubblichiamo.

Una sinergica collaborazione istituzionale tra il Comune di Saviano, la Polizia di Stato e l’Istituto superiore Montalcini: le giornate della legalità, nel contesto di un più ampio progetto di educazione civica. In questa ottica si è svolto stamani nell’aula consiliare del comune l’incontro con gli operatori della Polizia Ferroviaria del Compartimento della Campania che hanno dialogato con gli studenti del progetto “Train….to be Cool”, un progetto didattico di sicurezza in ambito ferroviario che la Polizia di Stato porta nelle scuole già dal 2014, ed è finalizzato alla sensibilizzazione del rispetto delle regole in ambito ferroviario come condizione per salvaguardare la propria e l’altrui incolumità. L’obiettivo del progetto è proprio quello di far comprendere ai ragazzi che le regole non rappresentano una costrizione e una limitazione della libertà, ma sono utili a garantire la sicurezza a tutti.

Non attraversare i binari, non oltrepassare la linea gialla, non utilizzare le cuffiette in prossimità dei binari, rispettare il passaggio a livello, sono norme che, all’apparenza possono sembrare insignificanti ma che, complice la distrazione, in ambito ferroviario possono rappresentare la causa di incidenti dai risvolti mortali. Questi incontri, inoltre, rappresentano anche l’occasione per far comprendere ai ragazzi che nella persona in divisa possono trovare un amico disposto ad ascoltarli e ad aiutarli, capovolgendo il luogo comune del poliziotto che punisce o che “arresta”.

Il commissario della Polizia di Stato, Maria Pia Tranchino, e l’assistente capo coordinatore, Michele Mele, del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, diretto dal Dirigente Superiore Carmine Soriente, hanno incontrato i ragazzi dei due plessi degli istituti superiori statali “Rita Levi Montalcini” di Saviano e “Ferraris” di Marigliano, diretti dal DS Domenico Ciccone. Prima dell’inizio della lezione agli alunni del plesso di Saviano, il sindaco Vincenzo Simonelli ha rivolto ai ragazzi, docenti e agli operatori di polizia un saluto anche a nome di tutta l’Amministrazione.

La partecipazione dei ragazzi è stata sorprendente e il loro coinvolgimento si è reso tangibile attraverso le numerose domande rivolte ai bravi relatori.

(Fonte foto: rete internet)