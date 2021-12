Sangue nel Nolano, 22enne di Saviano ferito da pistola mentre è in auto

SAVIANO – Sono in corso indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Castello di Cisterna sull’episodio avvenuto nella notte al confine tra Scisciano e Piazzolla di Nola.

Un ragazzo di 22 anni, originario di Saviano, si trova infatti ricoverato all’ospedale di Nola dopo essere stato attinto da alcuni di pistola esplosi da ignoti mentre si trovava alla guida dell’auto.

Ancora da chiarire se si tratti di una rapina o di una ritorsione mentre si attendono gli esami dei medici per sciogliere la prognosi. Il giovane non sarebbe per fortuna in pericolo di vita.