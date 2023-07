Progetto Biblioteca Animata, Chiara Patarino: un libro per spiegare il corpo umano ai bambini

Si è svolto il quarto appuntamento nell’ambito della rassegna letteraria Biblioteca Animata – Incontro con l’autore. La scrittrice Chiara Patarino presenta il suo nuovo libro per bambini: “Jack il Rosso e il grosso guaio a Globulopoli”. L’autrice declina il tema della salute al fine di far conoscere ai bambini il corpo umano attraverso una piacevole e animata narrazione.

Protagonista del quarto appuntamento nell’ambito della rassegna letteraria Biblioteca Animata – Incontro con l’autore è la scrittrice per l’infanzia Chiara Patarino con “Jack il rosso e il grosso guaio a Globulopoli’’. L’incontro si è svolto nella Biblioteca Comunale Arcangelo Di Sena, a Castello di Cisterna. All’evento hanno preso parte, oltre all’autrice, il chirurgo ortopedico Luigi Grosso, il sindaco Dott. Aniello Rega, la presidentessa della Pro Loco Castrum Fiorella Chirollo.

L’autrice ha saputo coinvolgere e incantare i bambini che erano presenti all’evento, raccontando il fantastico mondo di Globulopoli. In modo divertente, spontaneo e allegro ha presentato il protagonista antropomorfizzato: il globulo rosso di nome Jack e i suoi amici. Jack il Rosso è anche protagonista di EDUGIOCHIAMO, un format ludico educativo dedicato in particolare ai temi della salute, alimentazione e benessere psicofisico che si rivolge ai bambini, ragazzi, insegnanti e famiglie. Il format, di cui Chiara è anche autrice e conduttrice con il Dott. Luigi Grosso, lo si può guardare sul canale YouTube (www.chiarapatarino.it) e su quello di Edugiochiamo School (www.edugiochiamo.it).

Il racconto è uno strumento potentissimo per sensibilizzare i più piccoli e i genitori sul tema della salute e non solo, infatti, la scrittrice ha sempre trattato temi molto caldi come ad esempio, l’alimentazione, l’autismo e il cambiamento climatico.

Chi è Chiara Patarino

Dopo gli studi scientifici e una Laurea in Legge, conseguita presso l’Università di Genova, si è occupata per molti anni di comunicazione d’impresa ed è stata responsabile delle relazioni esterne per il Centro di Biotecnologie di Genova. “La passione per la comunicazione e per la scrittura mi ha avvicinato al mondo della narrativa per l’infanzia”.

Il progetto Biblioteca Animata

Il progetto “Biblioteca Animata” è finanziato dalla Regione Campania E.F. 2023 alle biblioteche di ente locale su richiesta del comune di Castello di Cisterna a favore della biblioteca comunale “Arcangelo Di Sena” e affidato alla Pro Loco Castrum APS, in collaborazione con il Circolo Culturale Passepartout e la parrocchia San Nicola di Castello di Cisterna.