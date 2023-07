Somma Vesuviana, rapina in pieno giorno ai danni di un anziano minacciato con un coltello

Somma Vesuviana. Anziano aggredito e derubato in Via Aldo Moro per mano di due giovanissimi. Grande lo sdegno da parte della comunità cittadina. Nei giorni scorsi raid in diverse zone della città.

C’è rabbia e indignazione tra i cittadini per quanto è accaduto questa mattina nel centro di Somma, in una zona particolarmente trafficata come Via Aldo Moro, nel tratto di strada tra due esercizi commerciali molto frequentati come “Curiosando” e “Gennarì”. Proprio in quella zona, infatti, in pieno giorno un anziano ha subìto una rapina per mano di due giovanissimi. L’uomo è stato raggiunto dai due alle spalle e minacciato con un coltello . I due hanno poi strattonato l’anziano che è caduto a terra, non prima di avergli sottratto il denaro che aveva con sé e la catenina d’oro che indossava. I due rapinatori si sono dati alla fuga, mentre l’uomo è tornato a casa impaurito e sotto shock. Per fortuna non ha riportato ferite e lamenta soltanto un forte dolore alla schiena causato dalla caduta.

Ma non è l’unico episodio di violenza registrato in questi giorni a Somma Vesuviana. La città sembra anzi in un periodo di piena emergenza sicurezza. Sempre in Via Aldo Moro, proprio questa mattina i titolari della gioielleria “I V Gioielli” hanno segnalato un nuovo tentativo di furto ai danni del proprio negozio. È il quarto in un anno. L’ultimo si è verificato il 4 maggio scorso per mano di un gruppo di cinque persone con il volto coperto. Anche in questo caso sono stati provocati danni ingenti alle saracinesche e alle vetrine della gioielleria gestita da Vincenzo Improta e dalla moglie Serena Marchese. Fortunatamente, i malviventi non sono riusciti ad entrare e non hanno portato via nulla. Pochi giorni fa, durante la notte, in Via Monaciello sono stati saccheggiati dai ladri ben tre appartamenti.

