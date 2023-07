Maresciallo libero dal servizio si accorge che 2 persone stanno rubando un’auto: arrestati dopo inseguimento

Camposano – Cimitile – San Vitaliano: Maresciallo libero dal servizio si accorge che 2 persone stanno rubando un’auto, arrestati

Manca poco alle 20 e il comandante della stazione di Cimitile sta percorrendo via Nazionale delle Puglie all’altezza del comune di Camposano. Il sottufficiale è libero dal servizio ed è a bordo della propria auto ma a un certo punto nota due uomini che hanno appena rubato una fiat panda in sosta. Incomincia l’inseguimento dei due che sono rispettivamente nell’auto appena rubata e in un’altra auto con la quale erano arrivati.

I due non sanno di essere seguiti e il maresciallo senza perderli mai di vista contatta la centrale operativa che invia in supporto una gazzella della sezione radiomobile della compagnia di Nola. A quel punto – alla vista dei colori dell’Arma – l’inseguimento viene “smascherato” e la velocità aumenta con i due fuggitivi, che alla fine si erano divisi, si arrendono. I 2 vengono fermati con non poche difficoltà nei comuni di Cimitile e San Vitaliano dove erano sopraggiunti anche i carabinieri della locale stazione con la centrale operativa che da “maglia” dirigeva le operazioni.

L’auto è stata restituita alla legittima proprietaria mentre i due arrestati – dovranno rispondere di rapina impropria, resistenza e lesioni personali – sono in attesa di giudizio.

Gli arrestati:

– LUCENTI CESARE CLASSE 1964, RESIDENTE IN SAN VITALIANO (NA)

– PIACENTE LUIGI CLASSE 1971, RESIDENTE IN SAN VITALIANO (NA)