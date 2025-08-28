Preoccupazione tra i lavoratori dei Servizi Cimiteriali a San Giorgio a Cremano

Riceviamo e pubblichiamo:

Il 31 luglio 2025 è stata pubblicata la gara per l’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali del Comune di San Giorgio a Cremano con scadenza il 05/09/2025. Una procedura che, sin da subito, ha destato forti preoccupazioni tra i lavoratori attualmente impiegati nel servizio.

Le criticità – evidenziate dalla FAILMS – riguardano in particolare la tenuta dei livelli occupazionali e la garanzia economica dei lavoratori, in quanto il capitolato d’appalto risulta ambiguo sia sull’applicazione del corretto CCNL (attualmente Ambiente, ma nel nuovo bando viene richiesto il Multiservizi), sia sulla mancanza di una chiara procedura di passaggio di cantiere.

Luigi Raiola, Segretario Regionale FAILMS, ha dichiarato:

Abbiamo inoltrato una richiesta di incontro al Comune per discutere di alcuni aspetti fondamentali del capitolato. Non possiamo accettare che ci siano dubbi sul futuro dei lavoratori.

Inoltre, non si evidenzia un vero e proprio passaggio di cantiere. Questo genera confusione e timori legittimi.

La serenità dei lavoratori dev’essere tutelata, non si può vivere con l’incertezza della perdita del posto o della riduzione dello stipendio. Così com’è, appare una gara al ribasso, ma a pagarne il prezzo sarebbero sempre gli stessi: i lavoratori. Attendiamo con urgenza la convocazione da parte dell’Amministrazione.