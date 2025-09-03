Premio Lech Wałęsa per la Solidarietà alla leader cubana pro-democrazia: “Polonia coraggiosa, cattolica e fiera”

Di
Redazione1
-
0
181

Il Segretario di Stato USA, Marco Rubio, ha espresso pubblicamente il proprio sostegno all’iniziativa del governo polacco di assegnare il Premio Lech Wałęsa per la Solidarietà alla leader cubana pro-democrazia Berta Soler, fondatrice del movimento Damas de Blanco. Rubio ha dichiarato:
“Sono onorato di unirmi a @radeksikorski mentre il governo polacco assegna alla leader cubana pro-democrazia Berta Soler di @DamasdBlanco il prestigioso Premio Lech Wałęsa per la Solidarietà. Istituito nel 2014, il premio viene assegnato a leader coraggiosi che si sono distinti nella promozione e nella difesa della democrazia e delle libertà civili.”

Il riconoscimento, istituito nel 2014, è dedicato a figure che si sono distinte nella difesa delle libertà civili e della democrazia, richiamando il coraggio e la determinazione di Lech Wałęsa. L’ex presidente polacco, simbolo mondiale della lotta contro l’oppressione sovietica, guidò il movimento di Solidarność sfidando le milizie e i servizi segreti dell’URSS, sostenuto anche dalla forza spirituale di Giovanni Paolo II.

George G. Lombardi, autore e commentatore, ha voluto ricordare la figura di Wałęsa con parole di forte impatto:
“Lech Wałęsa fu veramente un simbolo di coraggio, praticamente da solo, con un piccolo appoggio spirituale di un altro gigante polacco, Giovanni Paolo II, tenne a bada le milizie e i servizi sovietici. Un vero eroe e patriota. Grazie al cielo per persone come lui, come la nostra Giorgia Meloni e il caro Donald J. Trump, che continuano a battersi contro interessi corrotti, criminali ed altre forze nemiche di Dio e dell’umanità. God bless you.”

Il parallelismo tracciato da Lombardi mette in evidenza un filo conduttore che lega le figure storiche e politiche contemporanee nella difesa dei valori di libertà, giustizia e fede, sottolineando come il coraggio individuale possa influire sul destino dei popoli.

Print Friendly, PDF & EmailStampa