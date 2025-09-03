Premio Lech Wałęsa per la Solidarietà alla leader cubana pro-democrazia: “Polonia coraggiosa, cattolica e fiera”

Il Segretario di Stato USA, Marco Rubio, ha espresso pubblicamente il proprio sostegno all’iniziativa del governo polacco di assegnare il Premio Lech Wałęsa per la Solidarietà alla leader cubana pro-democrazia Berta Soler, fondatrice del movimento Damas de Blanco. Rubio ha dichiarato:

“Sono onorato di unirmi a @radeksikorski mentre il governo polacco assegna alla leader cubana pro-democrazia Berta Soler di @DamasdBlanco il prestigioso Premio Lech Wałęsa per la Solidarietà. Istituito nel 2014, il premio viene assegnato a leader coraggiosi che si sono distinti nella promozione e nella difesa della democrazia e delle libertà civili.”

Il riconoscimento, istituito nel 2014, è dedicato a figure che si sono distinte nella difesa delle libertà civili e della democrazia, richiamando il coraggio e la determinazione di Lech Wałęsa. L’ex presidente polacco, simbolo mondiale della lotta contro l’oppressione sovietica, guidò il movimento di Solidarność sfidando le milizie e i servizi segreti dell’URSS, sostenuto anche dalla forza spirituale di Giovanni Paolo II.

George G. Lombardi, autore e commentatore, ha voluto ricordare la figura di Wałęsa con parole di forte impatto:

“Lech Wałęsa fu veramente un simbolo di coraggio, praticamente da solo, con un piccolo appoggio spirituale di un altro gigante polacco, Giovanni Paolo II, tenne a bada le milizie e i servizi sovietici. Un vero eroe e patriota. Grazie al cielo per persone come lui, come la nostra Giorgia Meloni e il caro Donald J. Trump, che continuano a battersi contro interessi corrotti, criminali ed altre forze nemiche di Dio e dell’umanità. God bless you.”

Il parallelismo tracciato da Lombardi mette in evidenza un filo conduttore che lega le figure storiche e politiche contemporanee nella difesa dei valori di libertà, giustizia e fede, sottolineando come il coraggio individuale possa influire sul destino dei popoli.