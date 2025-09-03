Acerra, polizia in azione: fermati 25 con precedenti

ACERRA – Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità sul territorio comunale. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha messo in campo un servizio straordinario di controllo ad ampio raggio, volto a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e a presidiare le aree ritenute più sensibili.

L’operazione, coordinata dal Commissariato di Acerra, ha visto impegnati diversi equipaggi con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, specializzato in interventi mirati sul territorio. L’azione si è sviluppata attraverso posti di controllo lungo le principali arterie stradali e verifiche nei punti di maggiore aggregazione, con particolare attenzione alle zone interessate da fenomeni di microcriminalità.

Il bilancio dell’attività è significativo: 77 le persone identificate, di cui ben 25 risultate con precedenti di polizia. I controlli hanno permesso di monitorare la presenza di soggetti già noti alle forze dell’ordine, prevenendo possibili azioni illecite e rafforzando la percezione di sicurezza tra i residenti.

Parallelamente, sono stati sottoposti a verifica 29 veicoli, con accertamenti su documenti, assicurazioni, revisioni e stato dei mezzi. In alcuni casi sono emerse irregolarità che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti e, se necessario, di sanzioni amministrative.

L’iniziativa rientra in un più ampio programma di attività di prevenzione disposte dalla Questura di Napoli e mira a contrastare non solo i reati predatori, ma anche episodi di degrado urbano e violazioni del codice della strada.

Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza della collaborazione dei cittadini, invitandoli a segnalare situazioni sospette e a mantenere alta l’attenzione.