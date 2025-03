Pranzo indigesto in laguna: il Napoli spreca un’altra grande occasione

Prosegue la “maledizione” della partita delle 12:30, con il Napoli che non va oltre lo 0-0 al Penzo di Venezia e non trova la vittoria in questo orario dalla trasferta di Empoli ad ottobre. Questo risultato può essere davvero determinante nella lotta scudetto, considerando anche l’atteso Atalanta-Inter di questa sera.

Il problema di oggi non è stato l’approccio alla gara, tant’è che nel primo tempo solo un eccezionale Radu ha negato il vantaggio, quanto piuttosto l’atteggiamento della ripresa: non si è vista la grinta e la convinzione di portare a casa il risultato che hanno caratterizzato le prestazioni contro Inter e Fiorentina. In più, ancora una volta, i cambi sono stati leggermente tardivi e resta abbastanza difficile da comprendere la scelta di far entrare un Anguissa a mezzo servizio piuttosto che un Billing in piena fiducia.

La sosta per le nazionali arriva verosimilmente nel momento migliore, così da permettere agli infortunati di riprendersi pienamente e tornare in condizione e in generale alla squadra di effettuare un reset mentale dopo questa fase negativa in vista dello sprint finale.