Presentato il Festival del Libro “Castello di Carta”: due giorni di cultura a Somma Vesuviana

Il Festival del Libro “Castello di Carta” si terrà il 22 e 23 marzo a Somma Vesuviana, con incontri con autori, un DJ set e un’area dedicata ai bambini.

Venerdì 14 marzo, presso l’Hotel Paradiso, nella Sala Ischia a Napoli, si è tenuta la conferenza di presentazione del Festival del Libro e dell’Editoria “Castello di Carta”, che si svolgerà il 22 e 23 marzo al Castello d’Alagno di Somma Vesuviana, dalle 9:00 alle 20:00.

Il festival nasce nell’ambito della rassegna “Una Somma di Libri”, ideata dalla Cartolibromania di Imma Malva e da Cultura a Colori, giornale diretto dalla giornalista Sonia Sodano. Il festival è patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Somma Vesuviana. L’evento, organizzato da Cartolibromania, Cultura a Colori, la libreria La Scala dei Sogni di Pomigliano d’Arco e la giornalista Federica Flocco, con il sostegno dell’Arci di Somma Vesuviana, ha ottenuto anche gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura, il patrocinio dell’Associazione Campana Editori (ACE) e di Rai Campania, oltre alla media partnership di Rai Radio Live Napoli e Rai Radio Kids.

Il titolo dell’iniziativa richiama l’infanzia di tutti noi: il castello è da sempre un simbolo di immaginazione e avventura, e i libri, nonostante il tempo che passa, continuano a farci viaggiare con la mente ed esplorare mondi nascosti.

Durante la conferenza è stato annunciato il padrino dell’evento, Gianni Conte, voce storica dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore (oggi N.O.I. – Nuova Orchestra Italiana). Il festival ospiterà inoltre numerosi autori e, sabato dalle 22:00, ci sarà un DJ set.

L’evento sarà un’occasione speciale non solo per gli adulti, ma anche per i più piccoli, grazie agli stand dell’“Area Kids”, dedicati all’intrattenimento e alla promozione della lettura per i bambini.