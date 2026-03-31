Pomigliano, tentato furto nel cimitero

La notte scorsa un gruppo di malviventi ha tentato di derubare il cimitero di Pomigliano d’Arco.

I ladri sarebbero entrati nel cosiddetto “cimitero nuovo ” scavalcando il cancello destinato ai custodi. In un primo momento hanno tentato di introdursi in un ufficio, che però era protetto da inferriate, per poi riuscire ad accedere in un altro. Una volta all’interno, hanno usufruito degli attrezzi degli operai, presi dalla sala mortuaria, per scassinare una porta.

Secondo le prime ricostruzioni, pare che i malviventi abbiano soltanto creato disordine in diversi ambienti , anche all’interno della chiesa, senza però rubare nulla se non poche monete dal candeliere votivo. In mattinata è intervenuta sul posto la polizia municipale per effettuare i controlli del caso.

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