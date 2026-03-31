Pomigliano, corsa tra le strade finisce con un arresto: sequestrata droga pronta allo spaccio

Un inseguimento ad alta tensione si è verificato nel corso del weekend a Pomigliano d’Arco, nel Napoletano, conclusosi con l’arresto di un giovane da parte della polizia municipale. Il ragazzo è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e denaro contante ritenuto legato all’attività di spaccio, mentre il complice è riuscito a fuggire.

L’episodio si è verificato in tarda serata, quando una pattuglia dei vigili urbani in moto ha intimato l’alt a due ragazzi che viaggiavano su uno scooter con targa polacca lungo via Caiazzo. Il conducente, però, non si è fermato, dando il via a una fuga tra le strade cittadine. L’inseguimento si è protratto fino a via Aurora, dove gli agenti sono riusciti a bloccare uno dei due giovani al termine di una manovra particolarmente concitata.

Il fermato, un 23enne residente a Castello di Cisterna, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e dovrà comparire davanti al Tribunale di Nola per il rito direttissimo. Durante i controlli, gli agenti hanno rinvenuto circa 36 grammi di sostanze tra hashish, marijuana e cocaina, già suddivise in dosi pronte per la vendita, oltre a 385 euro in contanti considerati provento dell’attività illecita. Sotto sequestro anche il motociclo utilizzato per la fuga.

Proseguono intanto le ricerche del secondo giovane, riuscito a dileguarsi nelle campagne circostanti. Gli investigatori stanno lavorando per identificarlo, anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.