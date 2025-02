Pomigliano, sabato inaugurata la nuova sede del Comando della Polizia Locale

POMIGLIANO D’ARCO – Sarà inaugurata sabato 15 febbraio (ore 11), in via Antonio Oratino 5, la nuova sede del Comando di Polizia Locale di Pomigliano d’Arco.

All’evento parteciperanno autorità militari, civili e religiose. La realizzazione del nuovo comando è stata resa possibile grazie a un finanziamento di oltre 603mila euro, con un prezzo di aggiudicazione pari a circa 574 mila euro e quasi 29 mila euro per oneri della sicurezza, e un finanziamento dell’Unione Europea attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della missione dedicata alla rigenerazione urbana, ai quali si sono aggiunti circa 34mila euro di contributi comunali.

L’opera, progettata e realizzata, si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione degli spazi pubblici della città. Il nuovo edificio, situato su un’area di circa 2.119 metri quadrati, rappresenta un significativo passo avanti rispetto alla precedente sede, ospitata con difficoltà all’interno del seicentesco Palazzo Baronale. La nuova struttura offre spazi adeguati e funzionali per il personale e per i cittadini. Il comando si sviluppa su due piani e include uffici operativi, ambienti destinati al pubblico, una camera di sicurezza, una sala operativa equipaggiata con monitor di sorveglianza, spogliatoi e un’area parcheggio per i mezzi della polizia municipale.

Il sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo, ha espresso grande soddisfazione per il completamento del progetto: “Questa nuova sede rappresenta un presidio di legalità per la nostra città. Con questa struttura moderna e funzionale, vogliamo garantire ai cittadini una maggiore sicurezza e un servizio più efficiente. Il nostro obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita urbana e contrastare ogni forma di degrado, offrendo alla polizia locale gli strumenti necessari per operare al meglio”.