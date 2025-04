Pomigliano, prodotta la Alfa Romeo Tonale numero 100mila

Pomigliano d’Arco – All’interno del moderno impianto “Giambattista Vico” di Stellantis, situato a Pomigliano d’Arco e considerato un’eccellenza della manifattura italiana, è stata appena completata la produzione dell’Alfa Romeo Tonale numero 100.000. Il veicolo, una versione Sprint nel classico Rosso Alfa, è destinato a essere venduto in Italia. Introdotta sul mercato nel 2022, la Tonale viene assemblata su una linea produttiva specifica, completamente automatizzata, progettata per garantire standard qualitativi di altissimo livello.

Una gamma completa e sofisticata

La Tonale è disponibile in tre versioni principali: Sprint, Veloce e Intensa. Le motorizzazioni coprono un ampio ventaglio di esigenze, con soluzioni all’avanguardia come l’ibrido Plug-In Q4 da 280 cavalli abbinato a un cambio automatico a 6 marce, un ibrido da 160 cavalli con turbina a geometria variabile e trasmissione automatica a doppia frizione a 7 rapporti, e un diesel turbocompresso da 130 cavalli con cambio automatico a doppia frizione a 6 marce.

Particolare attenzione è rivolta alla nuova edizione speciale Intensa, che interessa tutta la gamma Alfa Romeo. La Tonale Intensa si fa notare per l’estetica grintosa: cerchi in lega da 20 pollici con finiture oro chiaro e dettagli in Dark Miron, interni rivestiti in Alcantara nera con cuciture color cuoio, cruscotto in Alcantara e volante bicolore in pelle. La dotazione di serie è tra le più ricche del settore, con sospensioni attive, guida assistita di secondo livello e un sistema audio Harman Kardon da 470 watt con 14 diffusori e subwoofer.

Lo stabilimento simbolo dell’innovazione

Costruito da Alfa Romeo nel 1968 e attivo dal 1972, il sito produttivo di Pomigliano ha dato vita a oltre 5 milioni di vetture ed è stato premiato a livello europeo per l’eccellenza nei processi produttivi, tra cui il prestigioso premio Automotive Lean Production come miglior fabbrica del continente. Nel 2021, l’impianto ha subito una radicale trasformazione per affrontare le sfide della mobilità sostenibile, con l’introduzione di tecnologie avanzate, programmi di formazione continua per i lavoratori e un forte impegno verso la sostenibilità ambientale.