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San Gennaro Vesuviano: il clima politico si accende in città tra programmi, liste e iniziative sul territorio

Osvaldo Iervolino
di Osvaldo Iervolino
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Mancano ormai pochi giorni alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio e a San Gennaro Vesuviano la campagna elettorale è entrata nella sua fase più intensa. Il confronto politico anima quotidianamente il paese tra incontri pubblici, comizi, iniziative nei quartieri e una presenza sempre più forte dei candidati anche sui social network.

Saranno tre gli aspiranti sindaco chiamati a contendersi la guida del Comune: Angela Giugliano con la lista “Ricrea San Gennaro”, Viola Marrazzo sostenuta da “Alba Nuova” e Agostino Torino con “Siamo San Gennaro”. Una sfida che si sta giocando soprattutto sul rapporto diretto con i cittadini e sulla capacità di intercettare le esigenze del territorio.
In queste settimane il dibattito politico si è concentrato principalmente sui temi della viabilità, della manutenzione urbana, della sicurezza, delle politiche sociali e del rilancio del commercio locale. Questioni concrete che i cittadini considerano prioritarie e che stanno caratterizzando il confronto tra i diversi schieramenti.

Il clima in città è quello tipico delle grandi campagne elettorali locali: confronto acceso ma anche forte partecipazione. Le piazze, i bar e i luoghi di aggregazione sono diventati spazi di discussione quotidiana, mentre i candidati continuano a incontrare associazioni, commercianti, giovani e famiglie per presentare idee e programmi.
Particolarmente significativa appare anche la composizione delle liste, dove accanto a volti storici della politica locale figurano nuove candidature e rappresentanti della società civile. Un elemento che contribuisce a rendere il confronto ancora più interessante in vista del voto.

A differenza di altre competizioni amministrative, a San Gennaro Vesuviano la dimensione civica continua ad avere un peso centrale. Più che i simboli dei partiti nazionali, infatti, a incidere saranno probabilmente la credibilità personale dei candidati, il radicamento sul territorio e la capacità di costruire consenso attorno ai programmi proposti.

Con il passare dei giorni la campagna elettorale è destinata ad intensificarsi ulteriormente. Gli ultimi appuntamenti pubblici, i confronti tra candidati e le iniziative organizzate dalle liste saranno decisivi per convincere gli indecisi e orientare un elettorato che appare molto attento e partecipe.

San Gennaro Vesuviano si avvicina a un voto importante per il futuro amministrativo della città, in una sfida che resta aperta e tutta da giocare fino all’ultimo giorno di campagna elettorale.

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